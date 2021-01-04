Когда переломится ситуация с COVID-19 в мире

Вакцинация и разработка эффективного противовирусного препарата помогут в лучшую сторону изменить ситуацию с COVID-19 в мире к концу 2022 года. Об этом заявила президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова

В ближайшие года два, два с половиной переломим эту ситуацию в мире. Я думаю, все-таки к концу или где-нибудь к середине 2022 года везде в мире переломится ситуация… Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас, — цитирует инфекциониста РИА Новости.

Роспотребнадзор объяснил, что делать тем, кто переболел коронавирусом весной 2020 года и у кого, соответственно, в организме выработались антитела, но прошло уже много времени. В ведомстве отметили, что период сохранения иммунитета зависит от многих факторов и может отличаться у разных людей.