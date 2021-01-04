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Инфекционист рассказала, когда переломится ситуация с COVID-19 в мире 

News.ru и ещё 2 56 минут назад
Когда переломится ситуация с COVID-19 в мире
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Вакцинация и разработка эффективного противовирусного препарата помогут в лучшую сторону изменить ситуацию с COVID-19 в мире к концу 2022 года. Об этом заявила президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.
В ближайшие года два, два с половиной переломим эту ситуацию в мире. Я думаю, все-таки к концу или где-нибудь к середине 2022 года везде в мире переломится ситуация… Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас, — цитирует инфекциониста РИА Новости.
Роспотребнадзор объяснил, что делать тем, кто переболел коронавирусом весной 2020 года и у кого, соответственно, в организме выработались антитела, но прошло уже много времени. В ведомстве отметили, что период сохранения иммунитета зависит от многих факторов и может отличаться у разных людей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников назвал категории людей, которым вакцинацию от коронавируса пока делать не обязательно. Прививки не имеют серьёзных побочных эффектов, врач подчеркнул, что обязательно советует привиться от инфекции. Но при этом можно не вакцинироваться людям, которые уже перенесли заболевание, молодёжи и детям.
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Наука и техника , Ирина Шестакова , Александр Мясников , Роспотребнадзор , РИА Новости
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