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Физики сомневаются в появлении пучков нейтрино от слияния чёрных дыр 

News.ru 2 часа назад
Физики усомнились в появлении пучков нейтрино от слияния чёрных дыр
Фото: Pexels
Учёным-физикам не удалось подтвердить гипотезу о появлении пучков нейтрино и антинейтрино из-за слияния чёрных дыр. Для этого ведущие умы сравнили данные гравитационно-волновых обсерваторий VIRGO и LIGO, а также специального детектора частиц KamLAND.
Общая теория относительности говорит о том, что взаимодействие любых объектов с ненулевой массой порождает гравитационные волны — пространственные колебания во времени, распространяющиеся со световой скоростью. Впервые специалисты зарегистрировали явление в 2015-м при помощи LIGO. Впоследствии искать данные искажения начал и прибор VIRGO, передаёт портал arXiv.
Нейтринный детектор KamLAND собран из множества фотодатчиков и гигантской ёмкости, заполненной 1 тыс. тонн жидкости. Она состоит из минеральных масел, бензола и флуоресцирующих веществ. В центре этого крупного сосуда находится ещё один чан, куда закачали сжиженный ксенон-136. Это самый долгоживущий нестабильный изотоп с периодом полураспада, в несколько триллионов раз превышающим возраст Вселенной. Потоки антинейтрино физики отслеживают, фиксируя вспышки света, возникающие в момент столкновения частиц с протонами. KamLAND является крупнейшим и самым чувствительным детектором нейтрино низких энергий в мире.
Наша галактика Млечный Путь скручивается и деформируется под действием гравитации галактики-спутника Большое Магелланово Облако. К такому выводу пришли учёные-астрофизики. Ранее считалось, что звёздная система, в которой мы находимся, статична. Но учёные из Эдинбургского университета Майкл Петерсен и Хорхе Пеньяррубия обнаружили, что 700 миллионов лет назад она столкнулась с галактикой Большое Магелланово Облако (БМО) и с тех пор они обе находятся под воздействием друг друга. Гравитация БМО со скоростью 32 километра в секунду, или 115 200 километров в час, скручивает спиралевидный диск нашей Галактики.
Как писал NEWS.ru, астрономы открыли в созвездии Девы галактику BOSS-EUVLG1 со «спящей» сверхмассивной чёрной дырой. Сама галактика при этом испускает рекордно яркое излучение в ультрафиолетовом диапазоне. Это связано с тем, что в ней происходят активные процессы формирования новых звёзд.
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Наука и техника , Майкл Петерсен
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