В Крыму обнаружили древнее захоронение с «билетом» в загробный мир 

При одном из погребенных археологи нашли монетку, которую древние греки клали в рот мертвеца, чтобы тот заплатил ею мифическому персонажу Харону за перевозку души в загробный мир Археологическая экспедиция Института истории материальной культуры РАН обнаружила в Керчи захоронения эллинистического периода. При одном из погребенных найдена монетка, которую, согласно мифологии древних греков, нужно было отдать за переход в царство мертвых, сообщил ТАСС руководитель экспедиции Сергей Соловьев

"На юго-западном некрополе города Парфений, который входил в состав Боспорского царства, обнаружены погребения эллинистического периода. В одном из захоронений найден целый, неповрежденный скелет человека. Любопытной деталью является то, что рядом с черепом найдена мелкая монетка", — сказал Соловьев.

Он уточнил, что, в соответствии с греческим погребальным обрядом, такая монетка должна быть положена в рот мертвеца. Считалось, что он заплатит ею Харону — мифическому персонажу, который занимался перевозкой душ умерших через реку Лету в загробный мир.

По его словам, найденная монета поможет более точно датировать погребение. Уже сейчас понятно, что она относится к III-II векам до нашей эры, но, вероятно, после ее очистки и изучения удастся назвать более точное время захоронения. "Кроме того, в обкладке этой могилы найдено антропоморфное надгробие (в форме человеческой фигуры). Но это вторичное использование — полагаем, его взяли из другой могилы, разрушенной в те времена", — добавил ученый.

Экспедиция проводит археологические работы на памятниках Боспорского царства: городище и юго-западном некрополе древнего города Парфения. Эти объекты попадают в зону прокладки водовода в пригороде Керчи.

На обеих сторонах Керченского пролива более 2,5 тыс. лет назад греческими переселенцами было основано античное государство — Боспорское царство. Столицей Боспора был Пантикапей (сейчас там находится Керчь), крупные города — Фанагория, Гермонасса (современный город Тамань) на Таманском полуострове; Феодосия, Тиритака, Нимфей — на Крымском полуострове; Горгиппия (современный город Анапа). Город Парфений располагался на северо-восточной оконечности Керченского полуострова. Он был основан во второй половине VI в. до нашей эры рядом с Пантикапеем