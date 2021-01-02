Мясников нашел пользу для России от пандемии коронавируса 

Врач и телеведущий Александр Мясников написал в Telegram , что в 2021 году у России есть шанс повернуть в свою пользу обстоятельства, связанные с борьбой с пандемией COVID-19

По его мнению, страна, которая поймет, что борьба с последствиями коронавируса хуже борьбы с самой инфекцией, будет иметь определенные преимущества. Медик советует готовиться к следующим волнам, развивать медицину, продолжать вакцинацию и "перестать слепо следовать западной модели поведения".

"Много Запад от этой модели выиграл? Остановил распространение болезни? Уменьшил смертность? Только погрузился во мрак, от хаоса удерживается только колоссальными тратами на удержание экономики", — утверждает Мясников.

Врач считает, что России следует развивать внутренний туризм, транспортную систему, а также "пустить доходы от продажи нефти и газа на внутреннее применение".

"Пока они разоряют свою экономику и делают из своего населения зашуганную массу, мы могли бы снизить информационное разжигание пандемии (что, как мне кажется, сделал Китай), начать успокаивать людей (благо вакцина снизит риски привитым сразу — не надо ждать коллективного иммунитета, коллективный иммунитет для не привитых)", — пояснил он.

Мясников предположил, что эти действия дадут стране "шансы на рывок на фоне всех остальных".

"Пока все игроки валяются в куче-мала, тот, кто из нее (сможет. — Прим. ред.) вырваться с мячом в руках — получит огромную фору!" — заключил специалист.