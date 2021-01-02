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Москва

Политологи высказались о возможном объединении РФ и Белоруссии в 2021 году 

News.ru 1 час назад
Политологи высказались об объединении РФ и Белоруссии
Фото: Павел Кашаев/Russian Look/Global Look Press
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин заявил, что российско-белорусские отношения в 2021 году останутся на прежнем уровне. По его словам, ждать интеграции двух стран не надо.

Если Россия в новом году сосредоточится на своих внутренних проблемах, то об интеграции можно будет забыть. Пока всё идёт к тому, что интеграция в 2021 году как минимум останется на нынешнем уровне или даже пойдёт вспять, — отметил эксперт в беседе с изданием «Дни.ру».

Политолог Армен Гаспарян считает иначе. По его мнению, в 2021 году ситуация с объединением РФ и Белоруссии сдвинется с мёртвой точки.

Практика показала, что у Белоруссии нет другого варианта (помимо союза с РФ), в противном случае страну растащат в клочья, — заявил политолог.

Эксперт уверен, что Москва уже передала значительный пакет документов по интеграции, теперь его должны одобрить в Минске.
Ранее NEWS.ru сообщал, что если Белоруссия не сможет решить демографическую проблему, то стране грозит катастрофа. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Отвечая на вопрос о сокращении декретного отпуска, глава государства сообщил, что страна не может пойти на этот шаг, потому что в Белоруссии необходимо стимулировать рождаемость.
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Наука и техника , Павел Салин , Армен Гаспарян , Александр Лукашенко , Финансовый университет , Минск , Москва
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