Политологи высказались об объединении РФ и Белоруссии

Если Россия в новом году сосредоточится на своих внутренних проблемах, то об интеграции можно будет забыть. Пока всё идёт к тому, что интеграция в 2021 году как минимум останется на нынешнем уровне или даже пойдёт вспять, — отметил эксперт в беседе с изданием «Дни.ру».