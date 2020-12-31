Рогозин и Роскосмос разошлись в данных о числе спутников

Российская орбитальная группировка гражданского назначения, управляемая Роскосмосом , насчитывает 96 аппаратов, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин . Однако 31 декабря ведомство сообщило о наличии 99 спутников.

У нас сегодня 96 аппаратов находится на орбите, это аппараты Роскосмоса. Есть ещё аппараты Минобороны, понятно, у Роскосмоса — 96, — заявил чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что Роскосмос де-факто находится под санкциями, хотя формально против него ограничения не вводились со стороны Запада. В декабре 2020 года Министерство торговли США опубликовало санкционный список. В него впервые попали предприятия Роскосмоса. Среди них Ракетно-космический центр «Прогресс» (поставляет ракеты «Союз») и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе действует Центр управления полётами ). Рогозин также рассказал о дальнейшем развитии отрасли в РФ. По его словам, Москва впервые отправит корабль с космонавтами на облёт Луны в 2028 году.

Накануне правительство России выделило 7 млрд рублей для начала работ по программе развития космических информационных технологий «Сфера». Глава Роскосмоса также заявил, что через два-три года смонтируют демонстрационные модели новейших аппаратов, которые принципиальным образом отличаются от существующей техники.

«Сфера» — российская федеральная целевая программа комплексного развития космических информационных технологий на период до 2030 года, включающая космические проекты в различных областях. Планировалось, что к 2030 году группировка, созданная в рамках программы, должна насчитывать 638 космических аппаратов, в том числе 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съёмки Земли.

Ранее Рогозин поздравил с Новым годом космонавтов, находящихся на Международной космической станции, передавал NEWS.ru. По его словам, 2020 год Роскосмос закончил успешно, это второй безаварийный год подряд. Он отметил, что для космических агентств всего мира год был трудным и пришлось делать поправку на пандемию коронавируса.