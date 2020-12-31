Измеритель интеллекта перепугал чиновников

Заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАН вызывает оторопь у коллег своими резкими высказываниями в адрес признанных авторитетов. А главное обвинение в его адрес звучит примерно так: «Предлагает сортировать людей по объему и устройству мозга». Так ли это? Мы решили узнать у него самого.

— Сергей Вячеславович, видел отзывы на ваше интервью «Комсомольской правде», где вы, в частности, обсуждаете различия мозга мужчины и женщины. Многим показалось, что вы считаете слабый пол глупее сильного.

— Это чушь, я никогда такого не утверждал. Хотя действительно у женщин мозг легче на 130 граммов — это в среднем. У англичанок и шведок, например, разница с мужчинами около 150 граммов, а у японок и подавно — 168 граммов.

— Так вы же при этом утверждаете, что гениев с большим объемом мозга в четыре раза больше, чем с маленьким!

— Это тоже научный факт, но объем мозга не главный критерий интеллекта. Скажем, у Анатоля Франса содержимое черепной коробки весило всего лишь 1077 граммов при среднем показателе у европеоидов 1375. А у Ивана Тургенева — аж 2012 граммов! При этом оба они выдающиеся писатели.

Дело в индивидуальной изменчивости мозга. Если мы говорим про объем, то в популяции у людей он может отличаться в 2,5 раза. А индивидуально, по полям — в 40 раз.

— Поясните, пожалуйста, что это за поля?

— Все началось с открытия Полем Брока в 1865 году участка коры головного мозга, который управляет речью. И довольно быстро после этого было установлено, что затылочная часть, к примеру, отвечает за зрение, височная — за слух, средняя — за моторные функции и так далее. Короче говоря, мозг вовсе не является творожком, как считалось во времена французских гуманистов.

— Понятно, и что дальше?

— В начале XX века немецкий ученый Корбиниан Бродман создал атлас цитоархитектонических (т.е. на клеточном уровне. — М. П.) полей головного мозга. Их больше 50. А у каждого из них есть еще свои подполя — в среднем от двух до четырех. Впрочем, у кого-то их может вообще не быть, а у Маяковского, к примеру, найдено в лобной доле подполе, которое у других людей не встречается.

Так вот, число нейронов в них может отличаться в десятки раз. Представляете интеллектуальную пропасть? Она многократно перекрывает расовые, этнические или половые различия. Это как бегать наперегонки с человеком, который выше вас в 40 раз.

Человек не венец природы

— Вот бы еще этот мозг научился работать на сто процентов, как у героя фильма «Области тьмы»!

— Вы извините, но утверждение, что наш мозг работает всего лишь на 10 процентов, просто дебильное. Это вбрасывают в информационное пространство всякие там «психологи», которые абсолютно не понимают принципов его работы. Вы бы смогли ходить на одной ноге? Не думаю. Вот и мозг работает не частично, а полностью, просто с разной интенсивностью. Если отключить часть нейронов, мы просто потеряем память и перестанем быть самими собой.

— А энергии мозг потребляет много?

— Очень много. В пассивном состоянии — около девяти процентов от общей энергии, потребляемой человеком, притом что вес мозга составляет в среднем три процента от массы тела. А когда активно работает, потребляет до четверти всей энергии. Но долго так мучить мозг нельзя — последует расплата. Наш организм всячески поощряет нас как меньше думать, чтобы экономить энергию. Если вы снижаете энергетические расходы мозга, то у вас внутри него вырабатываются эндогенные, то есть внутренние, наркотические вещества — каннабиоиды, опиоиды, окситоцин, эндорфин и так далее.

— Каким же образом тогда человек стал венцом природы?

— А кто это вам сказал? В нашем кишечнике живут полтора килограмма организмов, которые отлично процветают. В каждом из нас их больше, чем всех людей на Земле. И кто больше преуспел? Успешность на планете определяется репродуктивной стратегией, сколько вы оставляете потомков после себя. Человек эволюционирует по биологическим законам. Люди ходят на работу, чтобы получить пищу и построить себе норку, размножиться и обеспечить перенос генома.

Изменить эволюцию за 5 млрд рублей

— Вы не даете этому оценку, просто констатируете?

— Почему же? Я как раз считаю, что на смену биологической должна прийти эволюция разума. Мы знаем, что мозг людей сильно различается, нам известно, какие поля за что отвечают. Что требуется? Создать такой прибор, чтобы он сканировал мозг, определял, к чему его обладатель более склонен, исходя из размера его полей. Этот метод я назвал церебральным сортингом. Лет в 15, после начала полового созревания, человек получал бы соответствующую рекомендацию.

— И можно сделать такой прибор?!

— Еще 20 лет назад это было невозможно, а сейчас — пожалуйста. И не потребует какой-то удивительной инженерной мысли — это просто сканер с большим разрешением. Но его создание блокируется наверху. Ведь сразу станет явной некомпетентность многих чиновников. Мы живем по принципу анекдота: «Почему сын генерала не может стать маршалом? Потому что у маршала есть свой сын». Ведь все же наглядно — у одного такой размер поля, у другого — в 40 раз больше. Это как один ездит на «Мерседесе», а другой — на велосипеде. Зато велосипедист силен в чем-то другом.

— И дорого будет стоить такой прибор?

— На сегодняшний день миллиардов пять рублей. Разработки и базовые конструкции уже есть. Но на государственном уровне идея блокируется, я занимаюсь этим в частном порядке. А представьте, что будет, если поиском лекарства от инфекционных болезней станут заниматься не замшелые маразматики с образованием 1965 года, а творческая группа людей, чей мозг самой природой для этого предназначен? И так во всех сферах человеческой деятельности.

Бюджеты для шарлатанов

— О «маразматиках». Вы известный ниспровергатель авторитетов. Что имели в виду, называя прославленного психиатра Владимира Бехтерева и физиолога Ивана Павлова «забавными персонажами»?

— Павлов — теория условного рефлекса. Ну, хорошо — одно из физиологических явлений. А потом чем он начал заниматься со своими учениками? Искать рефлекс свободы! Ну, всему же есть предел… Бехтерев в начале жизни был неплохим морфологом, но потом скатился ко всякой чуши типа гипноза и так далее. То же можно сказать и про его внучку Наталью Бехтереву , которая занималась псевдоэкстрасенсами. Что говорить, если сын Бехтеревой, Святослав Медведев — директор Института мозга человека — в Питере показывал девочку, которая «смотрит сквозь стены»! Урон, который нанесли эти люди отечественной науке, трудно описать.

— Суровый вы человек…

— А знаете, какова доля бюджета, выделяемого на науку, тратится на всяких прохиндеев? Около 85 процентов! И не только в нашей стране, но и во всем мире. Обещали вам стволовые клетки от всех болезней. Ну и где? Сколько было выделено на чудодейственное клонирование. И что дальше? Поднимите научные программы за 20 лет и посмотрите, что получено на выхлопе. Сложите циферки, только сядьте сначала в мягкое кресло. И вы поймете, что за такие деньги не только лекарство от COVID можно разработать, но еще останется на другие проекты. Но пока мы живем по правилам биологической эволюции, а не церебрального сортинга, ничего, к сожалению, не изменится.

Имей в виду Кора больших полушарий мужчины содержит около 11 млрд нервных клеток, а женщины — около 9 млрд В ассоциативных областях у мужчин 1 млрд нейронов, а у дам — 300 тыс. Но это не значит, что они глупее, просто по-другому видят мир. При средней массе мозга человека 1400 г у одаренных личностей головной мозг в 72 процентах случаев превышает среднюю массу. Однако самый большой мозг в 2850 г был обнаружен у 21-летнего идиота, страдавшего эпилепсией. После 50 лет мозг человека каждые последующие 10 лет уменьшается на 30 г.