Китай одобрил новую вакцину против коронавируса

Китайское госуправление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило с дополнительными условиями выход на рынок инактивированной вакцины против COVID-19, созданной подразделением корпорации Sinopharm.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Отмечается, что в ходе испытаний вакцина из Поднебесной показала эффективность в 79,34%. Она соответствует требованиям не только госуправления, но и Всемирной организации здравоохранения

В компании China National Biotech Group, входящей в Sinopharm и создавшей препарат, заявили о необходимом наблюдении за продолжительностью и эффективностью вакцины, которая пока показывала хороший уровень безопасности. Кроме того, после двух инъекций у участников вакцинации вырабатывались антитела с высоким титром.