Россия установила антирекорд по числу космических пусков

Россия в уходящем году осуществила 17 космических пусков, такого малого количества стартов еще не было в современной истории нашей страны, следует из подсчетов, проведенных РИА Новости.

В 2020 году состоялись 114 космических пусков, из которых 17 российских. Отечественные ракеты стартовали по семь раз с космодромов Байконур Плесецк , два — с Куру во Французской Гвиане и один — с Восточного. Таким образом, Россия по итогам уходящего года заняла третье место по числу запущенных космических ракет, после американских (44 пуска) и китайских (39).

Вместе с тем по количеству пусков в год установлен антирекорд в современной российской истории (с 1992 года). А если учитывать советскую историю, то меньшее число стартов было только на заре космонавтики с 1957 по 1961 годы — от двух до девяти ежегодно.

По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева , причинами такого низкого количества стартов в 2020 году стала не только пандемия коронавируса, но и общее снижение числа коммерческих космических пусков с использованием российских ракет.

"Если смотреть на графики, это стабильная тенденция с 2014 года идет — резкое уменьшение (количества российских коммерческих пусков — ред.) … и сейчас мы выходим на самую нижнюю полочку… Связано это в основном с потерей международного космического рынка запусков", — сказал он РИА Новости.

В качестве сравнения эксперт напомнил, в начале десятилетия до половины всех российских космических пусков производились по заказу зарубежных стран.

В 2020 году из-за банкротства британской компании OneWeb состоялись только три из 12 запланированных запусков спутников связи на ракетах-носителях "Союз" , а старт южнокорейского космического аппарата для наблюдения Земли CAS500-1 сдвинулся на 2021 год по причине неготовности спутника.

Еще одной причиной антирекорда, по словам Моисеева , стала "традиционная" для отрасли отсрочка стартов по Федеральной космической программе (ФКП).

"Уже наша внутренняя проблема — это постоянное сдвижение запусков вправо. Если посмотреть, что записано в ФКП до 2025 года, то практически все народно-хозяйственные и научные аппараты сдвигаются… А это уже проблема организации работ", — пояснил он.

В этом году вследствие необходимости проведения дополнительных проверок на 2021 год была перенесена отправка в космос грузового корабля "Прогресс МС-16" на Международную космическую станцию и первого метеорологического спутника "Арктика-М". Также были отложены запуски многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к МКС и совместной с Европой марсианской посадочной станции ExoMars.

Однако России в 2020 году удалось по графику отправить в космос два пилотируемых корабля "Союз" и два грузовых "Прогресса" к МКС, шесть спутников связи "Гонец-М" и два телекоммуникационных аппарата "Экспресс". Кроме того, на орбиту были выведены спутники в интересах Минобороны , среди которых аппарат связи "Меридиан-М", предупреждения о ракетном нападении "Купол" и навигационный " Глонасс -К".

Также после шестилетнего перерыва был осуществлен испытательный пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5".