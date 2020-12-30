На строительство исследовательской установки на базе многоцелевого реактора в Димитровграде направят 64,9 млрд рублей из бюджета. Такое постановление правительства вступает в силу 30 декабря.

Документ регулирует порядок предоставления бюджетных инвестиций Государственному научно-исследовательскому институту атомных реакторов в Димитровграде в Ульяновской области. Принято решение направить 64,9 млрд рублей на строительство исследовательской установки на базе многоцелевого реактора. Планируется, что установка на 150 МВт станет самым мощным в мире научным ядерным комплексом.

Этот комплекс поможет отработать новые технологии производства тепла и электроэнергии, радиоизотопов и модифицированных материалов, а также подробнее изучить проблемы переработки ядерных отходов и замкнутого топливного цикла. Финансирование проекта, который будет введен в эксплуатацию в 2028 году, осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса».