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В Димитровграде построят самый мощный в мире ядерный комплекс 

Парламентская газета 42 минуты назад
На строительство исследовательской установки на базе многоцелевого реактора в Димитровграде направят 64,9 млрд рублей из бюджета. Такое постановление правительства вступает в силу 30 декабря.
Документ регулирует порядок предоставления бюджетных инвестиций Государственному научно-исследовательскому институту атомных реакторов в Димитровграде в Ульяновской области. Принято решение направить 64,9 млрд рублей на строительство исследовательской установки на базе многоцелевого реактора. Планируется, что установка на 150 МВт станет самым мощным в мире научным ядерным комплексом.
Этот комплекс поможет отработать новые технологии производства тепла и электроэнергии, радиоизотопов и модифицированных материалов, а также подробнее изучить проблемы переработки ядерных отходов и замкнутого топливного цикла. Финансирование проекта, который будет введен в эксплуатацию в 2028 году, осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса».
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Наука и техника , Видео , Наука , Димитровград , Ульяновская Область
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