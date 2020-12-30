Успешность пусков Роскосмоса выросла до 97%

Пуски ракет космического назначения в течение двух последних лет были на 100% безаварийными, сообщил Роскосмос

В сообщении госкорпорации говорится, что «стопроцентная безаварийность» позволила «повысить среднюю пятилетнюю успешность пусков» до 97%. Такой уровень соответствует контрольному, который указан в стратегии развития Роскосмоса до 2025 года. В 2019 году было проведено 25 успешных пусков, в 2020 году — 17, передает ТАСС

В Роскосмосе также сообщили, что завершен монтаж основной части технологического оборудования в рамках строительства второй очереди космодрома Восточный, темпы строительства остаются стабильными, работы в целом «ведутся даже с небольшим опережением» графика. Вторая очередь предполагает возведение стартового стола и инфраструктуры под ракеты «Ангара-А5». Кроме того, на космодроме Байконур проведено больше половины испытаний модуля «Наука» для МКС.