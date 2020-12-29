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Прах звезды сериала «Стартрек» 12 лет тайно находился на МКС 

РИА Новости и ещё 1 5 часов назад
Прах звезды «Стартрека» 12 лет тайно хранился на МКС
Фото: f84/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Прах звезды сериала "Стартрек" Джеймса Духана с 2008 года тайно хранился на МКС, об этом сообщило издание The Times.
По информации газеты, сын Духана Крис попросил предпринимателя Ричарда Гэрриотта пронести прах актера, заламинированный в его фотографию, во время полета на МКС. Бизнесмен, отправившийся на станцию в октябре 2008 года в качестве космического туриста, сумел пронести фотокарточку с прахом Духана и спрятать ее под внутренним покрытием европейского модуля "Коламбус".
При этом Гэрриот, опасаясь штрафа, попросил родственников актера никому об этом не рассказывать.

"Это было сделано совершенно секретно. Его семья была рада, что прах актера попал туда, но была разочарована тем, что мы не смогли сказать об этом публично", — отметил он, добавив, что теперь прошло достаточно времени, чтобы рассказать о случившемся.

По словам сына актера, космос был одной из страстей его отца, поэтому он мечтал отправиться туда.
Духан прославился благодаря исполнению роли Монтгомери "Скотти" Скотта в сериале, а также фильмах "Стартрек". Актер умер в 2005 году.
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Комментарии 2
Наука и техника , Ричард Гэрриотт , Джеймс Духан
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