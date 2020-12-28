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«Роскосмос» купит французские батареи 

Lenta.ru 1 час назад
«Роскосмос» купит французские батареи
Фото: РИА Новости
Предприятие «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени Михаила Решетнева (входит в «Роскосмос») подписало с французской фирмой SAFT (дочерняя компания Total) рамочное соглашение на поставку литий-ионных аккумуляторных батарей для коммерческих телекоммуникационных спутников, сообщает госкорпорация.

«Применение современных литий-ионных батарей обеспечит высокие энергетические характеристики систем электропитания космических аппаратов без увеличения их массы, что позволит перераспределять ее в пользу полезной нагрузки», — отмечает «Роскосмос».

Госкорпорация напоминает, что источники от SAFT ранее уже получали 15 космических аппаратов производства ИСС.
В октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на совещании по развитию Северного морского пути, прошедшем под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, пообещал, что к 2025 году госкорпорация обеспечит практически полную импортонезависимость.
В апреле в публикации «Спрос за дисциплину» газеты «Сибирский спутник» сообщалось, что графики изготовления космических аппаратов ИСС сорваны вследствие задержек в поставках комплектующих от субподрядчиков.
В апреле 2018 года гендиректор предприятия ИСС Николай Тестоедов заявил, что космические аппараты российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Михаил Мишустин , Николай Тестоедов , ИСС им. академика Решетнева , Роскосмос , SAFT , Total
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