Переболевшие COVID-19 могут путать запахи

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Люди, страдающие от длительного COVID-19, рассказали о необычных последствиях перенесенной инфекции. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Перенесшие "затяжной коронавирус" назвали одним из симптомов паросмию — восприятие несуществующих запахов. В частности, многие пациенты сообщили об "отвратительном" запахе рыбы, серы, либо "сладковатом неприятном запахе".

Такой побочный эффект объяснили тем, что SARS-CoV-2 — это нейротропный вирус.

"Он поражает нервы в области нёба — это как шок для вашей нервной системы", — рассказал профессор Нирмал Кумар.

Благотворительная организация AbScent, которая поддерживает людей с расстройствами обоняния, собирает информацию от тысяч пациентов с аносмией и паросмией, чтобы помочь в разработке методов лечения.

Специалисты организации советуют всем, кто страдает от паросмии, пройти "тренировку обоняния", которая включает вдыхание запахов розы, лимона, гвоздики каждый день в течение 20 секунд, чтобы постепенно восстановить обоняние.

"Длительный COVID" — это термин для описания эффектов коронавируса, которые могут продолжаться в течение недель или месяцев после первоначального заболевания.