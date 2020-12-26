Рогозин объяснил иск к производителю «Союзов» сломавшимся спутником

Наше дочернее предприятие несколько лет назад провело запуск ракетой своего производства космического аппарата тоже своего производства, он вскоре «умер» на орбите, — написал Рогозин в Facebook.

Он добавил, что за время, прошедшее с момента запуска спутника, сменилось как руководство Роскосмоса, так и руководство РКЦ «Прогресс». Однако в соответствии с законодательством Роскосмос теперь обязан предъявить иск производителю аппарата, включив в него стоимость услуги по запуску и выведению спутника на орбиту.

То есть «виновники торжества» давно тю-тю, но мы обязаны наказать завод и его коллектив за ошибки, которые допустили люди, которые на этом заводе давно уже не работают, — заметил Рогозин.

Глава Роскосмоса также посетовал, что эта ситуация с законами ставит госкорпорацию и «Прогресс» в неприятное финансовое и публичное положение.

Как сообщал NEWS.ru, 24 декабря госкорпорация «Роскосмос» подала в суд иск о взыскании 4,7 млрд рублей с самарского АО «Ракетно-космический центр „Прогресс“», производящего ракеты-носители «Союз».