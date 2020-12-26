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Москва

Рогозин объяснил иск Роскосмоса к производителю «Союзов» 

News.ru 1 час назад
Рогозин объяснил иск к производителю «Союзов» сломавшимся спутником
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация подала иск к РКЦ «Прогресс» — производителю космических кораблей «Союз», так как на орбите перестал работать спутник его производства.

Наше дочернее предприятие несколько лет назад провело запуск ракетой своего производства космического аппарата тоже своего производства, он вскоре «умер» на орбите, — написал Рогозин в Facebook.

«Роскосмос» требует 4,7 миллиарда у производителя «Союзов»
Он добавил, что за время, прошедшее с момента запуска спутника, сменилось как руководство Роскосмоса, так и руководство РКЦ «Прогресс». Однако в соответствии с законодательством Роскосмос теперь обязан предъявить иск производителю аппарата, включив в него стоимость услуги по запуску и выведению спутника на орбиту.

То есть «виновники торжества» давно тю-тю, но мы обязаны наказать завод и его коллектив за ошибки, которые допустили люди, которые на этом заводе давно уже не работают, — заметил Рогозин.

Глава Роскосмоса также посетовал, что эта ситуация с законами ставит госкорпорацию и «Прогресс» в неприятное финансовое и публичное положение.
Как сообщал NEWS.ru, 24 декабря госкорпорация «Роскосмос» подала в суд иск о взыскании 4,7 млрд рублей с самарского АО «Ракетно-космический центр „Прогресс“», производящего ракеты-носители «Союз».
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РКЦ "Прогресс"
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