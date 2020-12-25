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В России создают вакцину против всех мутаций коронавируса 

Ura.Ru 31 минуту назад
В России создают вакцину против всех мутаций коронавируса
Фото: ТАСС
Вакцина, которая, вероятнее всего, способна уберечь от большинства возможных мутаций коронавируса разрабатывается в России в центре имени Чумакова. Чем она отличается от остальных URA.RU объяснил ведущий научный сотрудник федерального исследовательского центра Фундаментальной трансляционной медицины и бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов.
«Отчасти универсальной является инактивированная вакцина. Там представлены все белки вируса и образуется полный иммунный ответ. Думаю, что у нее будет более полная защита против каких-то модификаций вируса», — сказал Чепурнов. Эксперт объяснил — из-за того, что препарат будет давать иммунный ответ против всех белков, иммунитет сможет распознать мутацию и защититься. Такая вакцина сейчас разрабатывается в институте имени Чумакова.
Его коллега, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский подтверждает, что в каком-то смысле вакцина центра Чумакова будет эффективнее других. «Белок шипа это не единственный белок, который торчит снаружи вирусной частицы, там есть и другие гликопротеины», — объяснил он преимущество препарата.
Однако в такой сверхэффективности нет необходимости, уверен эксперт. Во-первых, вирус не мутирует так сильно, чтобы понадобилась новая вакцина. Во-вторых, в случае критичных мутаций создать другую вариацию препарата на старой платформе легко. Значит, универсальная вакцина может не пригодиться, считает Аграновский. Вероятнее всего, имеющиеся вакцины смогут нейтрализовать все новые штаммы коронавируса, уверен он.
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Наука и техника , Александр Чепурнов , Алексей Аграновский , МГУ , Google
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