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Москва

СМИ: за атакой на Microsoft стоят «русские хакеры» 

Прайм 21 минуту назад
СМИ обвинили в атаке на Microsoft «русских хакеров»
Фото: © fotolia.com/ awesomephant
За недавней атакой на облачные сервисы американской корпорации Microsoft стоят "хакеры, связанные с российским правительством", пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как стало известно изданию, хакеры могли получить доступ к закрытым данным клиентов облачных сервисов Microsoft посредством одного из корпоративных партнеров компании, чье название не называется.
Ранее в самой компании Microsoft признали, что атаки на облачные сервисы действительно произошли, но об их источниках ничего не говорилось.

"Наше расследование недавних атак выявило несколько попыток доступа к данным. Пока нам не удалось обнаружить какие-либо уязвимости либо нарушения в продуктах Microsoft или облачных сервисах", — прокомментировал директор по коммуникациям Microsoft Джефф Джонс.

Президент Microsoft Брэд Смит в свою очередь заявил, что у компания в настоящее время не располагает данными о том, что кто-либо из пользователей компании пострадал от этих атак.
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Комментарии
Наука и техника , Джефф Джонс , Брэд Смит , Microsoft , Правительство РФ , Washington Post , Москва
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