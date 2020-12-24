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В горных лесах Африки нашли новый вид млекопитающих 

Мир24 41 минуту назад
В горных лесах Африки нашли новый вид млекопитающих
Фото: «Мир 24» / Сергей Рабкин
Ученые из университета Хельсинки обнаружили в горах Таита в Кении неизвестную науке разновидность древесного дамана. Свое открытие они зафиксировали в журнале Discovery.
Даманы мало изучены, поскольку ведут ночной образ жизни. Они обитают в кронах деревьев в лесах на востоке Африки. Даманы похожи на морских свинок, однако могут являться дальними родственниками слонов.
Известно также, что крик этих животных может достигать ста децибел. Песня древесных даманов иногда длится больше 12 минут и состоит из различных «слогов», которые комбинируются и по-разному повторяются. Ученые предполагают, что таким образом самцы даманов привлекают самок.
На данный момент уникальные крики этих зверьков — единственная информация о новом виде, поэтому ему пока нельзя дать официальное описание и присвоить собственное название.
Ранее стало известно, что американские ученые смогли записать ультразвуковое общение тюленей.
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Наука и техника , Кения , Финляндия , Хельсинки
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