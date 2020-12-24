В Дагестане построят частный космопорт

Частная российская космическая компанией Success Rockets намерена начать осенью 2021 года строительство космодрома «Европа» в Дагестане и завершить его к 2025 году. Партнером компании выступила АО «Корпорация развития Дагестана». Об этом сообщает новостной портал EADaily.

Если проект будет реализован, это будет первый частный космопорт. Инвестиции планируются в размере 600 млн рублей. Как отмечают в Success Rockets, на площадке будут размещены две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, комплекс по производству ракет, аэродром, а также гостиница для туристов и работников. По словам гендиректора компании Олега Мансурова, космодром будет использоваться для запуска сверхлегких ракет.