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Москва

В России построят частный космопорт 

Аргументы Недели 1 час назад
В Дагестане построят частный космопорт
Фото: соцсети
Частная российская космическая компанией Success Rockets намерена начать осенью 2021 года строительство космодрома «Европа» в Дагестане и завершить его к 2025 году. Партнером компании выступила АО «Корпорация развития Дагестана». Об этом сообщает новостной портал EADaily.
Если проект будет реализован, это будет первый частный космопорт. Инвестиции планируются в размере 600 млн рублей. Как отмечают в Success Rockets, на площадке будут размещены две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, комплекс по производству ракет, аэродром, а также гостиница для туристов и работников. По словам гендиректора компании Олега Мансурова, космодром будет использоваться для запуска сверхлегких ракет.
Гендиректор АО «Корпорация развития Дагестана» Артур Алибеков в свою очередь заверил, что в республике будут создавать благоприятные условия для воплощения проекта. Строительство предполагается на севере Дагестана, скорее всего в Ногайской степи.
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Наука и техника , Артур Алибеков
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