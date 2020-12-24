В России синтезировали новое «железное колесо» 

«Полученное нами «железное колесо» имеет крайне необычную структуру, — отмечает соавтор работы, старший научный сотрудник Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН Ирина Луценко. — С использованием рентгеновских методов мы установили, что в полости практически плоского колеса из ионов железа асимметрично располагается объемный фрагмент, содержащий ион кадмия. Такое необычное асимметричное строение сказывается на магнитных характеристиках этого вещества. Еще один важный момент, который был обнаружен при исследовании структуры молекулы — наличие прочных связей между включенным фрагментом и самим «железным колесом» в сочетании с высокой термической стабильностью (до 175 °С). Эти особенности полученных новых соединений позволяют рассматривать их в качестве перспективных компонентов для создания молекулярных машин».