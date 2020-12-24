На Земле не осталось скрытых от съемки со спутников мест 

«Большой скачок произошел, когда Google и «Яндекс» запустили свои общедоступные сервисы с картами мира. С этого момента Земля стала прозрачной. И теперь на планете нет ни кусочка, который остался бы закрыт от наблюдения с орбиты», — сказала она.