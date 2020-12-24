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На Земле не осталось скрытых от съемки со спутников мест 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 49 минут назад
На Земле не осталось скрытых от съемки со спутников мест
Фото: РИА Новости
Правительства и отдельные люди не могут вводить запреты на космическую съемку каких-либо территорий Земли, поскольку в этом не осталось смысла: то, что не снимет американский спутник, снимут российские или китайские аппараты, рассказала гендиректор компании — коммерческого оператора Роскосмоса по предоставлению услуг и сервисов в области космической съемки Милана Элердова.
Сейчас нет смысла защищать какую-то точку на территории Земли, потому что, если ее не снял американский спутник, ее обязательно сфотографирует российский или китайский аппарат. Поэтому сейчас ограничений по запросу покупки снимка на ту или иную территорию нет», — передает РИА «Новости» слова Элердовой.
По ее словам, в этих условиях запрещать съемку не могут ни правительства, ни отдельные люди.

«Большой скачок произошел, когда Google и «Яндекс» запустили свои общедоступные сервисы с картами мира. С этого момента Земля стала прозрачной. И теперь на планете нет ни кусочка, который остался бы закрыт от наблюдения с орбиты», — сказала она.

Напомним, в марте сообщалось, что холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос) разрабатывает систему автоматической обработки данных дистанционного зондирования Земли.
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Наука и техника , Роскосмос , Российские космические системы , Яндекс , Google , РИА Новости
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