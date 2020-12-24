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В Роскосмосе развенчали миф о разглядывающих номера машин спутниках 

РИА Новости и ещё 1 11 минут назад
Развенчан миф о разглядывающих номера машин спутниках
Фото: Роскосмос
Космические аппараты, включая самые современные, не способны, как это показывается в голливудских фильмах, разглядеть номер машины, рассказала РИА Новости Милана Элердова, генеральный директор компании "Терра Тех" — коммерческого оператора "Роскосмоса" по предоставлению услуг и сервисов в области космической съемки.

"Самое лучшее разрешение по состоянию на текущий день будет у планируемых к запуску в 2021 году космических аппаратов проекта Legion компании Maxar. Это 29 сантиметров на пиксель. Номеров машин при таком разрешении не разглядеть, но можно будет увидеть отдельные деревья, определить тип машины, разглядеть в виде отдельных точек скопления людей на пляжах и площадях", — сказала она.

При этом, пояснила Элердова, такие снимки сверхвысокого разрешения являются самыми дорогими — от 10 центов за 1 квадратный километр съемки, и, соответственно, самыми прибыльными для операторов спутников.
Благодаря Голливуду распространен миф, что космические аппараты могут вести съемку в любых условиях и рассмотреть из космоса любые детали, включая модель и номер машины, текст в газете и тому подобное.
АО "Терра Тех" — дочернее предприятие АО "Российские космические системы", созданное по стратегической инициативе госкорпорации "Роскосмос" в статусе коммерческого оператора услуг дистанционного зондирования Земли и геоинформационных сервисов на их основе. Основное направление деятельности компании — разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли, в интересах государственных структур, коммерческих организаций и физических лиц.
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Наука и техника , Роскосмос , Российские космические системы , РИА Новости , Голливуд , США
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