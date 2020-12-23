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Ученые предупредили о риске бесплодия у перенесших COVID-19 мужчин 

Прайм 31 минуту назад
Перенесших COVID-19 мужчин предупредили о тяжелые последствиях
Фото: © РИА Новости. Илья Питалев
Тяжелое течение COVID-19 может повлечь полное бесплодие у мужчин — к такому выводу, как пишут "Известия", пришли российские ученые из Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета. Ученые провели работу совместно с коллегами из Казахстана.
Были взяты соответствующие анализы у 62 мужчин, планировавших участвовать в экстракорпоральном оплодотворении. Первое обследование состоялось в феврале-марте. У всех участников были нормальное состояние мужских половых клеток и отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19.
Второе обследование было проведено в августе-сентябре 2020 года. У 30 мужчин в крови не выявили антитела к SARS-CoV-2, у еще 32 человек антитела были, то есть они перенесли заболевание в той или иной форме. Еще трое проходили лечение от COVID-19 в стационаре и страдали от респираторной недостаточности.
Среди переболевших количественные показатели мужских половых клеток и их двигательная активность упала в среднем в полтора-два раза. У трех участников исследования, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, при повторном обследовании обнаружили полное отсутствие половых клеток.
При этом пока не удалось выяснить, является ли это временным явлением либо постоянным.
До этого зарубежные ученые нашли у мужчин, которые переболели COVID-19, серьезное нарушение репродуктивных функций.
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Наука и техника , газета "Известия"
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