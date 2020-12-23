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В Эквадоре выявили несколько новых разновидностей коронавируса 

ТВ БРИКС и ещё 12 8 часов назад
Обнаружены новые разновидности коронавируса
Фото: iStock
Эквадорские ученые обнаружили новые вариации коронавируса. Одна из них могла повлиять на рост заболеваемости в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование специалистов Университета Эспириту Санто.
Эксперты отмечают, что выявленные разновидности коронавируса никак не связаны со штаммом, который обнаружили в Великобритании.
Исследователи проанализировали более 2,5 тысячи образцов генетических материалов и определили тип вируса во всех городах.
«Обнаружен новый вариант SARS-CoV-2. Предположительно, он может играть роль в быстром росте числа заражений. Ни в одном из изученных вирусов не обнаружили генетическую вариацию вируса, выявленного в Англии»,
— говорится в сообщении вуза.
Специалисты считают, что две новые разновидности появились в Эквадоре в период с июля по ноябрь 2020 года.
Страны приостанавливают авиасообщение с
Великобританией
и
ЮАР
из-за выявленных там новых мутаций коронавируса.
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Наука и техника , РИА Новости , Великобритания , Эквадор
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