Обнаружены новые разновидности коронавируса

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Эквадорские ученые обнаружили новые вариации коронавируса. Одна из них могла повлиять на рост заболеваемости в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование специалистов Университета Эспириту Санто.

Эксперты отмечают, что выявленные разновидности коронавируса никак не связаны со штаммом, который обнаружили в Великобритании.

Исследователи проанализировали более 2,5 тысячи образцов генетических материалов и определили тип вируса во всех городах.

«Обнаружен новый вариант SARS-CoV-2. Предположительно, он может играть роль в быстром росте числа заражений. Ни в одном из изученных вирусов не обнаружили генетическую вариацию вируса, выявленного в Англии»,

— говорится в сообщении вуза.

Специалисты считают, что две новые разновидности появились в Эквадоре в период с июля по ноябрь 2020 года.

Страны приостанавливают авиасообщение с

и

из-за выявленных там новых мутаций коронавируса.