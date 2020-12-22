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Москва

Юрист сочла неисполнимой «новую цензуру» для Facebook 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Юрист сочла неисполнимой «новую цензуру» для Facebook
Фото: Reuters
Юрист «Роскомсвободы» в эфире НСН рассказала, почему соцсети не смогут самостоятельно выявлять и удалять контент, выражающий неуважение к обществу, государству и органам власти.
В Госдуму внесли поправку, обязывающую социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент, сообщил ТАСС источник в нижней палате парламента. В частности, соцсети должны будут удалять информацию, выражающую «явное неуважение к обществу, государству и органам госвласти».
Юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина в эфире НСН дала оценку этому законопроекту.

«Внедрение оценочной фильтрации можно назвать цензурой. Удаление контента еще до публикации — это ограничение свободы распространения информации и свободы слова. Это допустимо только на основе закона и если это необходимо в демократическом обществе. Я не знаю, как международные соцсети будут понимать, какие комментарии оскорбляют власти других стран. Это неисполнимая и излишняя обязанность. При этом санкция за неисполнение пока не предусмотрена, но обычно она вводится отдельным законопроектом», — отметила она.

Она предположила, каким может быть наказание за отказ соцсетей модерировать и удалять контент.

«У нас недавно вводили для провайдеров хостинга и соцсетей административный штраф за отказ удалить контент, признанный судом незаконным. Скорее всего, пойдут по этому же пути», — считает адвокат.

Абашиной не известно, чтобы власти обсуждали законопроект с экспертным сообществом.

«Наши представители участвуют в профильном комитете как эксперты, но отзыв на законопроект никто не запрашивал. Поэтому я сомневаюсь, что кто-то участвовал в обсуждении», — заключила юрист.

Ранее Роскомнадзор уличил Facebook, Google и Twitter в цензуре аккаунтов российских СМИ. Бывший советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН оценил, как ответные санкции России за цензуру навредят авторитету страны в области регулирования интернета.
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Наука и техника , Герман Клименко , Роскомнадзор , Госдума , Google , ИТАР-ТАСС
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