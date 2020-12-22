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NASA обнаружило новую комету во время солнечного затмения 

ТК «Звезда» 1 час назад
NASA обнаружило комету во время солнечного затмения
Фото: NASA
NASA обнаружило новую комету во время полного солнечного затмения 14 декабря, которое наблюдали жители Чили и Аргентины. Небесное тело пролетало мимо Солнца и попало на фотоснимок.
Речь идет о C /2020 X3 — околосолнечной комете Крейца, которая появилась более тысячи лет назад после распада на мелкие фрагменты большой родительской кометы. Многочисленные осколки продолжают вращаться вокруг Солнца. На сегодняшний день на изображениях солнечной и гелиосферной обсерватории NASA (SOHO) было обнаружено более трех с половиной тысяч таких небесных тел, пишет CNN.
На C /2020 X3 обратил внимание тайский астроном-любитель Ворачате Бунплод. Он заметил комету 13 декабря в рамках проекта Sungrazer. Благодаря которому все желающие могут искать новые кометы на снимках от Европейского космического агентства и SOHO.
Изображения, сделанные во время затмения, зафиксировали маленькое пятно (C /2020 X3) во внешней атмосфере Солнца.
Во время затмения комета двигалась со скоростью примерно 730000 км в час и находилась на расстоянии около 4.3 миллиона километров от поверхности Солнца. Диаметр космического тела составлял примерно 15 метров. Затем C /2020 X3 распалась на частицы пыли из-за интенсивного солнечного излучения.
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Наука и техника , Наука , Европейское космическое агентство , NASA , CNN , Аргентина , Чили
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