Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Выберите регион
Москва

Сильная аллергия проявилась у медработника в Нью-Йорке после прививки 

Российская Газета и ещё 6 10 минут назад
В США выявили еще один случай сильной аллергии на вакцину Pfizer
Фото: ТАСС
После прививки от коронавируса у медработника в Нью-Йорке проявилась сильная аллергическая реакция. Понадобилась госпитализация, пишет газета Newsweek.
Место и время вакцинации не уточняется. Сейчас уже состояние пациента стабильное. Департамент здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорка рекомендовал медработникам наблюдать за реакцией организма пациентов на вакцину сразу после введения препарата в течение 15 минут. Если речь идет об аллергиках — до получаса, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что двум медработникам в американском штате Аляска понадобилась медицинская помощь после введения первой дозы вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Специалисты национального института аллергии и инфекционных заболеваний США изучают возможные причины специфических реакций организма на препарат.
Напомним, 14 декабря в США началась вакцинация от SARS-CoV-2. В первую очередь прививают людей из группы риска: медицинских работников и постояльцев домов престарелых. Используют препарат, произведенный компаниями Pfizer и BioNTech.
Видео дня. Жириновский, Иванка Трамп и Разин борются за Аленку
Российская Газета: последние новости
Метеорит AhS оказался обломком неизвестного космического объекта Метеорит AhS оказался обломком неизвестного космического объекта В Эквадоре обнаружены новые разновидности коронавируса В Эквадоре обнаружены новые разновидности коронавируса Мумии обезьян доказали существование "страны изобилия" Мумии обезьян доказали существование "страны изобилия"
Комментарии
Наука и техника , Pfizer , РИА Новости , Аляска , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Инструктор закрыл собой уронившего боевую гранату новобранца и попал на видео
00:35
Инструктор закрыл собой уронившего боевую гранату новобранца и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в высотном офисном здании в Балтиморе
00:20
Опубликовано видео последствий взрыва в высотном офисном здании в Балтиморе
Происшествия
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
00:11
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
Общество
Приключения пьяного россиянина попали на видео
01:48
Приключения пьяного россиянина попали на видео
Общество
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
00:42
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
00:25
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
Пожары
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
00:59
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
Войска
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
00:44
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
Пожары
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
00:21
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
В мире
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
00:27
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение