Илон Маск потерял миллиарды долларов за 24 часа

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск переместился со второго на третье место в рейтинге миллиардеров Forbes Real-Time, так как сегодня его состояние упало на 8,8 миллиарда долларов после включения акций Tesla в индекс S&P 500, передает сайт "Аргументы и факты".

Таким образом, бизнесмен пробыл на второй строчке списка всего две недели, впервые оказавшись там 9 декабря. В то же время в рейтинге агентства Bloomberg Billionaires Index (BBI) Маск является вторым с ноября. Его состояние оценивается в 144,9 миллиарда долларов.

По данным BBI, сегодня оно упало на 10,3 миллиарда долларов — до 157 миллиардов долларов. Сегодняшнее падение акций Tesla объясняется коррекцией после предыдущего взлёта и общим негативом на мировых рынках на фоне роста рисков в связи с новым штаммом коронавируса.