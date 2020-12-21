Cодержащаяся в корне солодки глицирризиновая кислота способна подавлять коронавирус, выяснили ученые из университетской клиники в Эссене (Германия). Результаты работы опубликованы в библиотеке bioRxiv

Для лабораторных исследований научная группа подготовила экстракт корня солодки в концентрации 8 мг/мл. После этого ученые добавили разведенный в различных дозах (0,002-4 мг/мл) экстракт в сто 50%-ных инфекционных доз коронавируса и инкубировали его в течение часа при температуре 37 градусов. Это же они повторили на специальных конфлюэнтных клетках Vero E6.

Водный экстракт корня солодки показал нейтрализующий эффект при концентрации 0,5-1 мг/мл — более низкой, чем в чае из этого растения. Авторы исследования полагают, что напиток может быть эффективен при лечении от коронавируса.

Ранее противовирусные свойства глицирризиновой кислоты, обладающей антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, доказали на примере простого герпеса и некоторых других вирусов.

Как отмечают авторы исследования, действие корня солодки и глицирризина на коронавирус необходимо изучить подробнее, чтобы подтвердить их терапевтический эффект. Уже известно, что это вещество безопасно и легко переносимо.