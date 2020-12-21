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Microsoft избавится от меню «Мой компьютер» в новенькой Windows 10X 

Ferra.ru 2 часа назад
Microsoft избавится от меню «Мой компьютер» в Windows 10X
Фото: РИА Новости
Ни для кого не секрет, что Microsoft параллельно разрабатывает сразу две версии Windows 10 — обычную, привычную всем нам, и новую, Windows 10X. Последняя предназначается для более слабых ноутбуков и ПК. И вот, как стало известно, компания намерена избавиться от меню «Мой компьютер» новенькой Windows 10X.
В сети уже начали появляться первые скриншоты, основанные, вероятнее всего, на RTM-версии операционной системе. Одно из таких изображений демонстрирует, что Microsoft старается максимально упростить внешний вид Проводника в ОС для маломощных компьютеров, передаёт MyDrivers. Также оно показывает, что среди пунктов меню и папок не нашлось место традиционному пункту «Мой компьютер».
Вот так будет выглядеть Проводник в Windows 10X:
Ferra.ru
Напомним, что последние утечки гласят, что Windows 10X находится на этапе, когда производители готовятся получить retail-версии операционной системы. Также слухи подтверждают информацию о том, что новый продукт Microsoft станет доступен уже в начале 2021 года, скорее всего, ближе к весне.
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Наука и техника , Microsoft
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