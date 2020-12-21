Обнаружен странный радиосигнал с ближайшей звезды

Австралийская обсерватория Паркса уже более полувека эксплуатирует 64-метровый радиотелескоп. С его помощью было сделано множество открытий, а в 1969 году участвовал в прямой телевизионной трансляции высадки человека на Луну. Сейчас он среди прочего участвует в проекте Breakthrough Listen по поиску сигналов от внеземной разумной жизни.

В 2019 году исследователи зафиксировали необычный сигнал от ближайшей к Земле звезды Проксима Центавра. Она находится на расстоянии 4,2 световых лет от Солнца, и вокруг нее обращается сопоставимая с Землей по размерам планета. Как передает издание Scientific American , астрономы называют его «интересным».

Оказалось, что от звезды исходит радиосигнал в очень узкой полосе радиочастотного спектра — 982 мегагерца. Это нехарактерно для естественных источников, которые обычно испускают радиоволны более широкого диапазона. При этом сигнал незначительно меняется по частоте, как будто его источник вращается вместе с поверхностью планеты. По мнению ученых, существует очень небольшая вероятность, что он имеет искусственное внеземное происхождение.

Исследователи проверили то, откуда исходит сигнал, с помощью метода, называемого «киванием». При нем радиотелескоп совершает такие движения, будто качает головой — это позволяет уточнить, что сигнал действительно исходит из космоса, а не, например, от микроволновой печи в столовой обсерватории.

Астрономы отмечают, что такая частота нехарактерна для спутников, работающих над южным полушарием Земли. В то же время его искусственное происхождение вызывает вопросы. Как рассказал Эндрю Симион из Калифорнийского университета в Беркли, непохоже на то, что сигнал несет какую-либо информацию — он не модулируется, это просто одна «нота». Во-вторых, его изменения по частоте не соответствуют модели, по которой он вращается вместе с планетой. И в-третьих, пока что этот сигнал не наблюдали другие радиообсерватории. Возможно, объясняет Симион, это какая-то неизвестная науке экзотическая причуда физики плазмы, возникшая в условиях тройной звездной системы Альфа Центавра.