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Москва

В Петербурге нашли мертвым доктора молекулярной биологии Каганского 

Москва24 и ещё 11 21 минуту назад
В Петербурге убили известного ученого
Фото: dvfu.ru
Следственный комитет (СК) по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины 1975 года рождения. Как говорится на сайте СК, тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 декабря около одного из домов по улице Замшина. Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого задержан 45-летний местный житель.
По данным ТАСС, убитым является известный специалист в области эпигенетики Александр Каганский. В 1998 году он получил степень магистра биофизики в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете Петра Великого (СПбПУ). Каганский был сотрудником Института генетики и молекулярной медицины Эдинбургского университета и членом Global Young Academy Шотландии.
В 2004 году он получил степень доктора молекулярной биологии в Национальном институте здравоохранения США. С 2017 году ученый возглавил Центр геномной и регенеративной медицины при Школе биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Ранее в Иране сообщили об убийстве физика-ядерщика, руководителя организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсена Фахризаде.
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Наука и техника , Громкие уголовные дела , Министерство обороны , СКР , Санкт-Петербург , США , Великобритания
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