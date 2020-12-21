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Москва

Итальянский эпидемиолог оценил реакцию новой мутации COVID-19 на вакцину 

РИА Новости и ещё 6 22 минуты назад
Новая разновидность коронавируса, появившаяся в Великобритании, согласно первым данным, имеет аналогичную реакцию на вакцину, что и "обычная", заявил эпидемиолог, глава отдела предупреждения заболеваний министерства здравоохранения Италии Джованни Рецца.

"Новый вариант SARS-CoV-2, который встречается сейчас в Лондоне и на юго-востоке Великобритании, имеет мутации белка на поверхности вируса, так называемом spike (шипе — ред.). Хотя существуют гипотезы о том, что эти мутации могут увеличить переносимость вируса, они, по-видимому, не меняют ни его клинической агрессивности, ни его ответа на вакцину", — заявил он на видео, которое распространил минздрав в воскресенье вечером.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , Видео , В мире , Минздрав РФ , Анкара , Германия , Дания , Лондон , Нидерланды , Великобритания , Турция , Франция , ЮАР
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