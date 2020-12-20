Разработчик «Федора» отверг его причастность к трещине на МКС

Перемещение робота "Фёдора" по Международной космической станции не могло привести к повреждениям в отсеке, в котором впоследствии была обнаружена трещина, поскольку все взаимодействие космонавтов с роботом было заранее отработано на Земле, сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик "Фёдора"), кандидат технических наук Евгений Дудоров.

Ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов в беседе с РИА Новости предположил, что трещина, вызвавшая утечку воздуха в российском модуле "Звезда" на МКС, могла появиться при выгрузке и загрузке космонавтами антропоморфного робота "Фёдора" в 2019 году.

"Вариант, что робот не "пролазил", он исключен полностью", — сказал Дудоров.

"Считаю это абсурдом", — добавил он.

По его словам, перед тем, как провести эксперимент на МКС, все его этапы отрабатывались на Земле десятки раз. Для того, чтобы провести эксперимент на МКС, космонавтам необходимо было переместить робота через два переходных люка, один имеет диаметр 600 миллиметров, второй — 800 миллиметров.

"Максимальная ширина робота по плечам — 550 миллиметров, то есть он с легкостью преодолевает все переходные люки, что мы неоднократно отрабатывали в Ракетно-космической корпорации "Энергия" на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз" для морских тренировок "Океан-5", — сказал Дудоров.

Робот "Фёдор" отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14". На борту МКС он был испытан в автономном режиме и под управлением космонавтов. 7 сентября "Фёдор" вернулся на Землю.

Ранее сообщалось, что первые данные об утечке на МКС появились в сентябре прошлого года.