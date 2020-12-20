Названы опасные последствия вакцинации

Последствия вакцинации «Спутник V» могут проявиться в аллергических реакциях. Об этом рассказала директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова

По мнению доктора, вакцина «Спутник V» пока недостаточно изучена. И отсюда вполне возможны разные аллергические реакции.

Различные аллергические проявления вполне возможны. Велика вероятность неизвестных, не выявленных реакций на вакцину, — сказала Завидова в интервью с URA.RU.

Эксперт уточнила, что научные работа по результатам исследования вакцины не опубликованы до сих пор. Причём это касается даже испытаний на животных.

Вероятность аллергических реакций после вакцинации подтвердил и другой врач — заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН, иммунолог, профессор Михаил Костинов. Однако учёный уточнил, что «на пепси и фанту» тоже может быть аллергия.

Единичные факты по приёму вакцины ничего не говорят. Каждый случай нужно фиксировать и впоследствии изучать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что разработчики вакцины от коронавирусной инфекции, над которой работает Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, предложили дать препарату название «Чувак». Об этом в интервью для фильма «Опасный вирус. Первый год» рассказал директор центра Айдар Ишмухаметов.