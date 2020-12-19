Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Рогозин пообещал «вылечить» проблемы МКС 

Газета.Ru и ещё 6 15 часов назад
Рогозин пообещал «вылечить» проблемы МКС
Фото: РИА Новости
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что все проблемы на Международной космической станции будут устранены. Об этом он сказал журналистам во время посещения ПО "Полет", передает ТАСС.

"С экипажем мы работаем, я сам возглавляю комиссию по проведению летных испытаний пилотируемых систем и комплексов. Мы вылечим эти проблемы", — сказал он.

Глава корпорации выразил мнение, что проблемы на МКС могут быть связаны с микрометеоритами, которые влияют на корпус, усталостными процессами. Рогозин заверил, что эти погрешности будут устранены в свое время, а также добавил, что некоторым старым модулям уже "на пенсию пора".
На МКС заканчивается запас воздуха
По его словам, это те модули, которые были сделаны еще во времена СССР и рассчитаны на 15 лет.

"Именно поэтому мы сейчас говорим и задумались о создании новой станции — национальной российской орбитальной станции", — сказал Рогозин, отметив, что с такими проблемами МКС сможет прослужить максимум до 2028 года.

Ранее стало известно, что в российском модуле "Звезда" появилось еще одно место утечки воздуха. Специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС найти его, так как запасы газов для восполнения потери воздуха заканчиваются. Позже российский космонавт Павел Виноградов назвал не критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на МКС. По его словам, устранение утечки в рабочем режиме ведется уже длительное время.
Видео дня. Дом-2 закрывается - последний выпуск выйдет 30 декабря
Газета.Ru: последние новости
В Каспийском море ученые обнаружили лед аномальной толщины В Каспийском море ученые обнаружили лед аномальной толщины У больных COVID-19 нашли общую особенность иммунитета У больных COVID-19 нашли общую особенность иммунитета В центре Гамалеи раскрыли состав "лайт-вакцины" от коронавируса В центре Гамалеи раскрыли состав "лайт-вакцины" от коронавируса
Комментарии 32
Наука и техника , Павел Виноградов , Дмитрий Рогозин , ЦУП , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
00:49
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
В мире
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
00:03
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
Происшествия
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
01:23
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
00:31
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
Технологии
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
00:23
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
Происшествия
Погоня с перестрелкой в Подмосковье попала на видео
00:30
Погоня с перестрелкой в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
00:57
Облава на работавший ночью московский бар попала на видео
Новости Москвы
Опубликовано видео победы Головкина
00:41
Опубликовано видео победы Головкина
США
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
00:30
Вице-президент США привился вакциной от коронавируса в прямом эфире и попал на видео
США
Крупный пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве попал на видео
00:09
Крупный пожар в здании Мосгоргеотреста в Москве попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение