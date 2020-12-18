На МКС заканчивается запас воздуха

Специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж Международной космической станции (МКС) помочь найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле "Звезда", поскольку запасы газов на станции для восполнения потери воздуха заканчиваются, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА

В октябре в промежуточной камере (ПрК) модуля "Звезда" была обнаружена и временно заделана трещина, ставшая причиной утечки воздуха. Тогда же исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил, что место утечки воздуха на МКС может быть не там, где найдена трещина. По его словам, версия об утечке воздуха из трещины требует подтверждения.

"Мы сейчас практически не понимаем, в какой части ПрК у нас еще дополнительная течь", — сказал специалист центра космонавту Сергею Рыжикову.

Он попросил экипаж с помощью американских мешков и покрывал путем наложения их на различные места в промежуточной камере помочь сузить район поиска еще одного места утечки.

"Мы хотели бы, чтобы у нас до праздника (Нового года — ред.) случилось такое событие, когда мы могли бы праздник отметить вдвойне… Без ваших рук мы, к сожалению, ничего не сделаем", — отметил специалист.

По его словам, на МКС уже заканчиваются запасы воздуха для восполнения утечки. "Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить", — сказал он.

Одно из предложений российских специалистов — держать "протекающую" промежуточную камеру постоянно закрытой. "Мы чем дольше будем держать закрытой ПрК, тем больше будем экономить воздух и даже если потом эту ПрК надо будет наддувать", — пояснил специалист.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.

Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.

По словам заместителя руководителя полетом российского сегмента МКС Юрия Гидзенко, в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию будет доставлен специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры модуля "Звезда".