Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Отказ от мяса признали опасным для глобального климата 

Ferra.ru 2 часа назад
Отказ от мяса признали опасным для глобального климата
Фото: Ferra.ru
Некоторые активисты высказывают идею, что отказ от животноводства может замедлить глобальное потепление. Учёные проверили эту модель и заявили, что даже если все страны мира перестанут проводить мясо, ситуация не улучшится. А даже ухудшится.
Кратко об исследовании пишет ТАСС. Стоит напомнить, что основной причиной роста среднегодовых температур на планете считаются выбросы парниковых газов. Из-за промышленных предприятий и животноводческих ферм в воздух выбрасывается такой газ метан. Поэтому есть мнение, что отказ от мяса может помочь снижению выбросов.
Исследователи изучили связанные данные, собранные на протяжении последних 75 лет. Как оказалось, если страны Африки, Азии и Латинской Америки перестанут заниматься животноводством, это лишь, скорее всего, увеличит выбросы всех парниковых газов. Без животных будет не хватать удобрений для растений, но сельскому хозяйству придётся искать альтернативу.
Кроме того, отказ от мяса ухудшит здоровье жителей этих регионов, которые и без того страдают от недостатка питательных веществ.
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
Ferra.ru: последние новости
В России разработали православный «антивирус» В России разработали православный «антивирус» Россиянам рассказали о способах вычислить прослушку смартфона Россиянам рассказали о способах вычислить прослушку смартфона Ученые научились делать клей из полиэтиленовых пакетов Ученые научились делать клей из полиэтиленовых пакетов
Комментарии
Наука и техника , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
01:25
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
В мире Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
00:10
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
Происшествия Новости Москвы
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
00:47
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
В мире Общество
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
00:57
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
Происшествия Криминал
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
00:08
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение