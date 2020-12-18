Отказ от мяса признали опасным для глобального климата 

Некоторые активисты высказывают идею, что отказ от животноводства может замедлить глобальное потепление. Учёные проверили эту модель и заявили, что даже если все страны мира перестанут проводить мясо, ситуация не улучшится. А даже ухудшится.

Кратко об исследовании пишет ТАСС. Стоит напомнить, что основной причиной роста среднегодовых температур на планете считаются выбросы парниковых газов. Из-за промышленных предприятий и животноводческих ферм в воздух выбрасывается такой газ метан. Поэтому есть мнение, что отказ от мяса может помочь снижению выбросов.

Исследователи изучили связанные данные, собранные на протяжении последних 75 лет. Как оказалось, если страны Африки, Азии и Латинской Америки перестанут заниматься животноводством, это лишь, скорее всего, увеличит выбросы всех парниковых газов. Без животных будет не хватать удобрений для растений, но сельскому хозяйству придётся искать альтернативу.

Кроме того, отказ от мяса ухудшит здоровье жителей этих регионов, которые и без того страдают от недостатка питательных веществ.