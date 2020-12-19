Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В США появятся космические стражи 

РИА Новости 50 минут назад
В США появятся космические стражи
Фото: © NASA
В США появятся космические стражи (guardians) — именно так будут называть военнослужащих Космических сил, сообщил вице-президент Майк Пенс.

"Для меня большая честь объявить от имени президента США, что отныне мужчины и женщины, служащие в Космических силах США, будут называться стражами", — заявил Пенс на церемонии в Белом доме, где отмечали год с момента создания Космических сил.

Космические войска сообщили в Twitter, что это название было выбрано из сотен предложений и после опросов как внутри нового рода войск, так и среди общественности.
Название отсылает к фантастическим произведениям, таким как серия комиксов и фильмов о супергероях "Стражи Галактики".
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
Последние новости
Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции "Это красивый ход": Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море "Это красивый ход": Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море Путин назвал вопрос Шнурова провокацией Путин назвал вопрос Шнурова провокацией
Наука и техника , Наука , Майк Пенс , Китай , США , Хайнань
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
01:25
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
В мире Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
00:10
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
Происшествия Новости Москвы
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
00:47
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
В мире Общество
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
00:57
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
Происшествия Криминал
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
00:08
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение