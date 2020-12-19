В США появятся космические стражи 

США появятся космические стражи (guardians) — именно так будут называть военнослужащих Космических сил, сообщил вице-президент Майк Пенс

"Для меня большая честь объявить от имени президента США, что отныне мужчины и женщины, служащие в Космических силах США, будут называться стражами", — заявил Пенс на церемонии в Белом доме, где отмечали год с момента создания Космических сил.

Космические войска сообщили в Twitter, что это название было выбрано из сотен предложений и после опросов как внутри нового рода войск, так и среди общественности.

Название отсылает к фантастическим произведениям, таким как серия комиксов и фильмов о супергероях "Стражи Галактики".