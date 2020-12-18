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Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти» ПК 

Прайм 22 минуты назад
Обновление Windows 10 приводит к «синему экрану смерти» ПК
Фото: © AFP/ Jung Yeon-Je
Декабрьское обновление операционной системы Windows 10 американской компании Microsoft может привести к серьезным проблемам на персональных компьютерах.
В частности, речь идет о проблемах апдейта под номером KB4592438, пишет Windows Latest.
Часть пользователей программного обеспечения Windows столкнулись с неполадками и ошибками после установки последнего обновления Windows 10.
Владельцы ПК жаловались на скачки нагрузки на процессор компьютера, на или подтормаживание в простых задачах, таких, как просмотр потокового видео.
В отдельных случаях пользователи сообщали о "синем экране смерти". Это критический сбой в системе.
Компания Microsoft пока не прокомментировала эту неполадку.
Пользователи, которые столкнулись с проблемами при обновлении, советуют другим в случае такой неполадки удалить обновление и вернуться на старую версию Windows 10.
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Наука и техника , Microsoft
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