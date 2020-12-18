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Рогозин: первая партия спутников OneWeb успешно выведена на орбиту 

News.ru 59 минут назад
Рогозин: первая партия спутников OneWeb выведена на орбиту
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
От разгонного блока «Фрегат» успешно отделились первые восемь британских спутников связи OneWeb. Об этом на своей странице в Twitter сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Первые две пары по четыре космических аппарата штатно отделились от разгонного блока, — написал он.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи компании OneWeb и разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома Восточный в 15:26 мск. Спустя примерно девять минут произошло отделение разгонного блока и началось выведение им спутников на целевую орбиту. Вывод спутников будет проходить в несколько этапов с 16:44 до 19:18 мск. В 20:16 «Фрегат» уйдёт с орбиты.
Ранее специалисты головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш предложили построить «космическую пушку» для запуска спутников. По их мнению, новые технологии и материалы позволяют воплотить в жизнь идею, которую впервые описал Жюль Верн в романе «Из пушки на Луну» в 1865 году.
Учёные предлагают два варианта создания «космических пушек»: линейный рельсотрон и кольцевой ускоритель массы. К плюсам таких «пушек» они относят низкую стоимость выведения спутников на орбиту и высокую оперативность их запуска. Основным минусом называются запредельные перегрузки, которым спутники будут подвергаться на старте, писал NEWS.ru.
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Комментарии 1
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Жюль Верн , Роскосмос , ЦНИИМАШ , OneWeb
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