Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Разгадана загадка метронома Бетховена 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Разгадана загадка метронома Бетховена
Фото: РИА Новости
Испанские ученые с помощью методов обработки больших данных проанализировали скорость воспроизведения сочинений Бетховена разными дирижерами и пришли к выводу, что великий композитор неправильно считывал показания метронома, и, следовательно, ошибочно указывал в рукописях темп своих симфоний.
Людвиг ван Бетховен был одним из первых композиторов, которые начали использовать метроном — устройство, запатентованное Иоганном Непомуком Мельцелем в 1810-е годы. Примерно с 1815 года Бетховен дополнял свои нотные записи числовыми метками с указанием ритма метронома, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал PLOS ONE.
Однако у большинства музыкантов и исследователей музыки эти цифры вызывают вопросы: если исполнять произведения в том темпе, который указал мастер, то получается слишком быстрый, как говорят искусствоведы, «бешеный» вариант.
Некоторые дирижеры, приверженцы так называемого историзма, так и делают, но чаще всего произведения Бетховена исполняют в «романтическом» стиле, то есть более медленно, чем рекомендовал композитор, а темп каждый оркестр выбирает по своему усмотрению.
Существует множество гипотез, которые пытаются объяснить загадку «метронома Бетховена». Одни предполагают, что прибор был сломан или плохо смазан, другие, что первоначальная конструкция метронома, которым пользовался Бетховен, отличалась от современной.
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
НАСА обвинило СМИ в искажении планов Вашингтона на Луну НАСА обвинило СМИ в искажении планов Вашингтона на Луну В Google отреагировали на перевод фразы с упоминанием Путина В Google отреагировали на перевод фразы с упоминанием Путина Суд в Москве оштрафовал Google на рекордную сумму Суд в Москве оштрафовал Google на рекордную сумму
Комментарии
Наука и техника , Людвиг Бетховен , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
01:25
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
В мире Общество
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
00:08
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
Происшествия
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Штурм квартиры в Москве попал на видео
00:57
Штурм квартиры в Москве попал на видео
Происшествия Криминал
Американка упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Американка упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
00:47
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
В мире Общество
Приятель поменял валюту, чтобы ее украсть
00:31
Приятель поменял валюту, чтобы ее украсть
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение