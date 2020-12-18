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Потепление Арктики могло быть вызвано серией землетрясений 

Индикатор 1 час назад
Потепление Арктики могло быть вызвано серией землетрясений
Фото: Kevin Schafer/Danita Delimont/Global Look Press
Ученый из МФТИ предложил новое объяснение быстрому потеплению Арктики, заключающееся во влиянии серии крупных землетрясений. Вероятно, тектонические волны, возникающие в сейсмически активной Алеутской дуге, распространяются до арктического шельфа, где становятся причиной выхода метана из газогидратов. Статья исследователя опубликована в журнале Geosciences.
В истории Арктического региона есть два периода резкого потепления: 1920–1930-е годы и 1980 год — настоящее время. Заведующий лабораторией геофизических исследований Арктики и континентальных окраин мирового океана МФТИ Леопольд Лобковский предположил, что эти скачки могут быть вызваны геодинамическими факторами — серией мегаземлетрясений в Алеутской дуге, ближайшей к арктическому региону сейсмически активной зоне.

«Есть четкая корреляция между сильнейшими землетрясениями в Алеутской дуге и фазами потепления климата, существует механизм физической передачи напряжений в литосфере с нужной скоростью, который создает условия для высвобождения метана на шельфе. Дополнительные напряжения разрушают газогидраты и мерзлые породы, высвобождая метан. Три составляющих этой концепции вполне логичны и поддаются математическому и физическому обоснованию. А сама концепция успешно объясняет конкретный факт — быстрый рост температурных аномалий в Арктике, который не объяснялся в ранее существующих моделях», — подчеркивает Лобковский.

Чтобы проверить свою теорию, ученый сопоставил даты сильнейших землетрясений и скачков температуры. Оказалось, что в Алеутской дуге в прошлом столетии имели место две серии сильнейших землетрясений, которые произошли примерно за 15–20 лет до начала резкого увеличения температуры. Кроме того, согласно модели скорость распространения тектонических волн составляет около 100 км в год, что согласуется с временной задержкой между сериями землетрясений и началом периодов резкого роста температурных аномалий, так как Алеутскую дугу от зоны арктического шельфа отделяют две тысячи километров. Возможно, волны возмущения литосферы, приходя в зону шельфа, создают дополнительные небольшие напряжения в литосфере, которые вызывают разрушение внутренней структуры мерзлых пород и метастабильных газогидратов, содержащих метан. В результате происходит высвобождение газа в воду и атмосферу, что и приводит к повышению температуры за счет парникового эффекта.
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Наука и техника , Леопольд Лобковский
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