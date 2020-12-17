К Земле летит астероид размером с авиалайнер

К Земле приближается астероид размером с авиалайнер, сообщили специалисты НАСА . Он пройдет ближайшую точку от нашей планеты 18 декабря.

Его расчетный диаметр составляет от 26 до 52 метров. Как отмечается, ближайшая точка траектории полета небесного тела к Земле будет находится на расстоянии 6,97 миллиона километров.

Его скорость в этой точке составит около 7,65 километра в секунду.

В этот же день рядом с Землей пройдет еще один астероид меньшего размера. Его расчетный диаметр составит от 5,3 метра до 12 метров. Его максимальная точка сближения с Землей составит около 791 тысячи километров.