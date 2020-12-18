Google выписали самый крупный штраф в России 

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Московский суд выписал штраф в размере трех миллионов рублей компании Google за выдачу в поиске запрещенной в России информации, сообщает «Радио Sputnik».

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы от 17 декабря Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения… назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей», — отметила Гринчук.

За аналогичные нарушения Google потерял 500 тысяч (в 2018 году), 700 тысяч (в 2019-м) и 1,5 миллиона рублей (в 2020 году).

Гринчук обратила внимание, что суд признал компанию виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.40 Кодекса об административных правонарушениях (повторное неисполнение обязательств оператором правовой системы).

До этого в Роскомнадзоре рассказали, что поиск в Google по-прежнему выдает сведения об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории РФ, в частности, к сайтам с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом. Было заведено административное дело, санкция статьи предусматривает штраф от 1,5 до 5 миллионов рублей.

По сведениям Роскомнадзора, в среднем Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% «опасного» контента.