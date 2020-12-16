NASA: К Земле приблизятся пять астероидов 

Американское космическое агентство NASA сообщило о приближении пяти астероидов к Земле.

По данным ведомства, три небесных тела приблизятся к планете уже в среду. Астероиды размером от 10 до 24 метров в диаметре пройдут достаточно далеко от Земли: ближайший из них ожидается на расстоянии 343 тысяч километров.

Ещё два небесных тела приблизятся к планете 18 декабря. Астероид диаметром 6,8 метров пройдёт на расстоянии 57,1 тысячи километров от Земли. Другое небесное тело диаметром 30 метров будет двигаться почти в 7 млн километров от поверхности планеты.