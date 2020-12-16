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Москва

Telegram назвал «гремлинов» причиной сбоя в работе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 1 час назад
Администрация Telegram извинилась перед пользователями из Европы и Ближнего Востока за проблемы с подключением, назвав «гремлинов» виновными в сбое.

«Некоторые из наших пользователей, особенно в странах Европы и Ближнего Востока, в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Мы работаем над тем, чтобы снова обеспечить доступ [к мессенджеру]. Пожалуйста, подождите, и приносим извинения за неудобства», — сообщила администрация мессенджера в Twitter.

На вопрос пользователей, насколько все плохо, администрация ответила, что во всем виноваты гремлины. «Кто-то кормил гремлинов после полуночи. Мы окружаем их, чтобы успокоить», — ответили в Telegram.
По данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, в 16.18 (мск) было зафиксировано более 24,5 тыс. отчетов о сбое в работе мессенджера в России.
Масштабный сбой произошёл в работе Telegram
В основном пользователи (89%) жаловались на невозможность подключения к сервису, а 10% — на невозможность отправлять сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.
В среду утром проблемы в работе мессенджера WhatsApp и видеохостинга YouTube наблюдались в ряде стран мира, в том числе в России.
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Наука и техника , Видео , Саудовская Аравия , Турция , Узбекистан
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