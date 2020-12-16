Telegram назвал «гремлинов» причиной сбоя в работе 

Администрация Telegram извинилась перед пользователями из Европы и Ближнего Востока за проблемы с подключением, назвав «гремлинов» виновными в сбое.

«Некоторые из наших пользователей, особенно в странах Европы и Ближнего Востока, в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Мы работаем над тем, чтобы снова обеспечить доступ [к мессенджеру]. Пожалуйста, подождите, и приносим извинения за неудобства», — сообщила администрация мессенджера в Twitter.

Some of our users, primarily in Europe and the Middle East are currently experiencing connection issues. We're working to bring them back online. 🤠 Please hang on, and sorry for the inconvenience!— Telegram Messenger (@telegram) December 16, 2020

На вопрос пользователей, насколько все плохо, администрация ответила, что во всем виноваты гремлины. «Кто-то кормил гремлинов после полуночи. Мы окружаем их, чтобы успокоить», — ответили в Telegram

I hope it's nothing too bad, Thank you for your awesome service!— LunaVix (@LunaVixi) December 16, 2020

По данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, в 16.18 (мск) было зафиксировано более 24,5 тыс. отчетов о сбое в работе мессенджера в России.

В основном пользователи (89%) жаловались на невозможность подключения к сервису, а 10% — на невозможность отправлять сообщения. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.