Масштабный сбой произошёл в работе Telegram 

Мессенджер Telegram работает с перебоями по всему миру, в том числе в России

Италии, Германии, Нидерландов, Польши, Белоруссии, Украины, Израиля, Турции, Узбекистана, Японии и О проблемах сообщили пользователи из Испании Соединённых Штатов . В России наибольшие проблемы наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. Также сбои наблюдаются в Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Уфе, Екатеринбурге и Новосибирске.

14 декабря, как писал NEWS.ru, пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Наибольшие проблемы были зафиксированы в России, Германии, Франции, Великобритании, Чехии, Австрии, Польше, Болгарии, Греции, Турции, Японии и на Украине.