«В качестве объекта исследования мы взяли одностенные углеродные нанотрубки. У них есть существенная проблема — они легко слипаются, а для производств необходимо равномерное распределение нанотрубок по полимеру. Для решения этой проблемы мы впервые решили применить технологию высокого давления, так называемый метод сверхкритических флюидов. После обработки нанотрубок в «сжатом газе» при высоком давлении их выпускают через узкое сопло в сосуд при атмосферном давлении. Наш коллектив исследовал нанотрубки разными методами и показал, что возможно уменьшить размер их агломератов более чем вдвое, что является существенным для таких систем и перспективно для практических приложений», — рассказывает соавтор работы, младший научный сотрудник Лаборатории сверхкритических флюидных технологий ИОНХ РАН Антон Воробей.
Придуман способ улучшить наноматериалы для электроники
Фото: Colm Durkan
Коллектив российских исследователей разработал новый метод рассеивания углеродных нанотрубок, перспективный для создания улучшенных нанокомпозитов на их основе. Технология позволит равномерно распределять графеновые нанотрубки по материалу, отмечается в сообщении пресс-службы Минобрнауки. Результаты исследований опубликованы в международном журнале Molecules.
Современные наноматериалы используются при производстве компьютеров, для медицинской диагностики, высокоскоростной передачи данных, а также в различных областях промышленности. Добавление одностенных углеродных или графеновых нанотрубок позволяет улучшить характеристики практически любого материала. Оно меняет свойства полимеров, придает им электропроводность, повышает теплопроводность, улучшает механические характеристики, химическую и термическую устойчивость. Однако у графеновых нанотрубок есть существенный недостаток — они распределяются по объему материала неравномерно.
Ученые из Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН совместно с коллегами из МФТИ, Сколтеха и Института химии растворов РАН предложили новый метод рассеивания (диспергирования) углеродных нанотрубок, позволяющий решить это проблему. Технология может быть перспективна для создания композитных материалов на основе нанотрубок с использованием сверхкритических жидкостей.
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