Придуман способ улучшить наноматериалы для электроники 

«В качестве объекта исследования мы взяли одностенные углеродные нанотрубки. У них есть существенная проблема — они легко слипаются, а для производств необходимо равномерное распределение нанотрубок по полимеру. Для решения этой проблемы мы впервые решили применить технологию высокого давления, так называемый метод сверхкритических флюидов. После обработки нанотрубок в «сжатом газе» при высоком давлении их выпускают через узкое сопло в сосуд при атмосферном давлении. Наш коллектив исследовал нанотрубки разными методами и показал, что возможно уменьшить размер их агломератов более чем вдвое, что является существенным для таких систем и перспективно для практических приложений», — рассказывает соавтор работы, младший научный сотрудник Лаборатории сверхкритических флюидных технологий ИОНХ РАН Антон Воробей.