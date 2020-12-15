Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Обнаружен динозавр с меховой гривой 

РИА Новости 2 часа назад
Обнаружен динозавр с меховой гривой
Фото: © Bob Nicholls / Paleocreations.com 2020
Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид динозавров, отличающийся самым необычным внешним видом, из когда-либо описанных учеными. Густая длинная меховая грива у него сочеталась с двумя парами пластин, выступающих из плеч. Результаты исследования опубликованы в журнале Cretaceous Research.
За последние несколько десятилетий палеонтологи обнаружили множество динозавров с сохранившимися покровными структурами, которые позволяют лучше понять происхождение перьев и филогенетические отношения между динозаврами и птицами.
Ученые из Государственного музея естественной истории в Карлсруэ в Германии, разбирая коллекцию окаменелостей, обнаружили образец из известняковых отложений на северо-востоке Бразилии с останками неизвестного вида динозавров. По размеру он был не больше современной курицы.
Изучив с помощью рентгеновских методов скрытые в камне части окаменелости, исследователи смогли изучить особенности внутренних органов, а также элементы прекрасно сохранившегося внешнего покрова животного.

"Что особенно необычно в этом зверьке, так это наличие двух очень длинных, вероятно, жестких пластин, выступающих от его плеч, которые, вероятно, использовались, чтобы привлечь внимание партнера, при соперничестве или для отпугивания врага, — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования Дэвида Мартилла (David Martill), профессора из Портсмутского университета в Великобритании. — Похоже, что это самец, причем, молодой, что удивительно, учитывая, что самые сложные средства для самодемонстрации обычно проявляются у животных в зрелом возрасте".

Также по хорошо сохранившимся отпечаткам исследователи определили, что спину животного покрывала грива из длинного меха. Ничего подобного ученые никогда не встречали в летописи окаменелостей.
Авторы назвали новый вид Ubirajara jubatus, что в переводе с языка коренного бразильского народа тупи значит "повелитель копья". Такое имя ему было дано за копьевидные плечевые отростки, которые, по мнению исследователей, были сложены кератином. Каждый из них посередине имел небольшой острый гребень.
"Копья" были расположены так, что не мешали движению конечностей и не ограничивали животного во время перемещения или охоты.
Ученые предполагают, что необычное убранство повышало шансы на продолжение рода. Скорее всего, по мнению авторов, представители Ubirajara jubatus использовали его, подобно современным фазанам, для привлечения внимания самок.

"Мы знаем, что у многих динозавров были костяные гребни, шипы и оборки, которые они, вероятно, использовались для демонстрации, но мы не часто видим их у современных птиц. У птиц гребни сделаны из перьев", — говорит первый автор статьи профессор Роберт Смит (Robert Smyth) из Портсмутского университета.

Ученые считают, что маленький динозавр Ubirajara jubatus с его шипами из кератина занимает промежуточное положение между настоящими динозаврами и птицами.

"Кость требует много энергии для роста и поддержания тела, она также тяжелая и может привести к серьезным травмам, если сломается, — продолжает Смит. — Кератин, материал, из которого состоят волосы, перья и чешуя, — лучшая альтернатива для такого маленького животного. Кератин дешевле для тела, он легкий, гибкий и его можно регулярно заменять в случае повреждения".

Ubirajara jubatus жил около 110 миллионов лет назад, в аптском веке мелового периода, и тесно связан морфологически с европейским юрским динозавром Compsognathus. Это первый динозавр нептичьего происхождения с сохранившимся внешним покровом, обнаруженный на территории древнего суперконтинента Гондвана.
Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Последние новости
"Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху "Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху Названо неожиданное опасное последствие ношения масок Названо неожиданное опасное последствие ношения масок Названы три способа "убить" двигатель на морозе Названы три способа "убить" двигатель на морозе
Комментарии 1
Наука и техника , Роберт Смит , Бразилия , Германия , Карлсруэ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
00:31
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
Происшествия
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
00:42
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
Происшествия
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
00:20
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
Пожары
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
01:08
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение